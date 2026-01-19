Comment le Groenland devient l’enjeu géostratégique du siècle et le cheval de Troie de Trump contre l’Otan ?

Le Collectif citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 19 janvier 2026 - 15:00





Le Groenland, cette immense île arctique souvent reléguée aux marges des débats internationaux, est redevenu un point de friction géopolitique sous l'impulsion de Donald Trump. Au-delà des ressources naturelles et des routes maritimes émergentes, l'intérêt de Trump pour ce territoire danois s'inscrit dans une stratégie plus large visant à redessiner les alliances atlantiques, à contrer la montée en puissance chinoise et russe dans l'Arctique, et potentiellement à fragiliser l'OTAN pour éviter une escalade incontrôlable en Europe. Cet article explore le Groenland, son histoire, sa position stratégique, les politiques danoises controversées, l'implication chinoise, et relie ces éléments. Enfin, nous aborderons les motivations profondes de Trump, qui pourraient inclure un désir masquer de « faire imploser » l'OTAN.





Description et histoire du Groenland

Le Groenland, ou Kalaallit Nunaat en inuktitut, est la plus grande île du monde avec une superficie de 2,166 millions de kilomètres carrés – soit près de quatre fois la France métropolitaine. Situé entre l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique, il est recouvert à 80 % par une calotte glaciaire qui fond progressivement sous l'effet du changement climatique, libérant d'immenses ressources minérales et ouvrant de nouvelles voies navigables. Sa population est modeste avec environ 56 000 habitants, majoritairement Inuits (descendants des peuples autochtones arrivés il y a environ 4 500 ans), concentrés sur les côtes sud et ouest. La capitale, Nuuk, abrite un tiers de la population.

La suite :

