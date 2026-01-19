Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Comment le Groenland devient l’enjeu géostratégique du siècle et le cheval de Troie de Trump contre l’Otan ?

19 Janvier 2026, 17:51pm

Publié par Ciel Voilé

Comment le Groenland devient l’enjeu géostratégique du siècle et le cheval de Troie de Trump contre l’Otan ?

Le Collectif citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 19 janvier 2026 - 15:00


 

Le Groenland, cette immense île arctique souvent reléguée aux marges des débats internationaux, est redevenu un point de friction géopolitique sous l'impulsion de Donald Trump. Au-delà des ressources naturelles et des routes maritimes émergentes, l'intérêt de Trump pour ce territoire danois s'inscrit dans une stratégie plus large visant à redessiner les alliances atlantiques, à contrer la montée en puissance chinoise et russe dans l'Arctique, et potentiellement à fragiliser l'OTAN pour éviter une escalade incontrôlable en Europe. Cet article explore le Groenland, son histoire, sa position stratégique, les politiques danoises controversées, l'implication chinoise, et relie ces éléments. Enfin, nous aborderons les motivations profondes de Trump, qui pourraient inclure un désir masquer de « faire imploser » l'OTAN.


 

Description et histoire du Groenland

Le Groenland, ou Kalaallit Nunaat en inuktitut, est la plus grande île du monde avec une superficie de 2,166 millions de kilomètres carrés – soit près de quatre fois la France métropolitaine. Situé entre l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique, il est recouvert à 80 % par une calotte glaciaire qui fond progressivement sous l'effet du changement climatique, libérant d'immenses ressources minérales et ouvrant de nouvelles voies navigables. Sa population est modeste avec environ 56 000 habitants, majoritairement Inuits (descendants des peuples autochtones arrivés il y a environ 4 500 ans), concentrés sur les côtes sud et ouest. La capitale, Nuuk, abrite un tiers de la population.

La suite :

https://www.francesoir.fr/politique-monde/comment-le-groenland-devient-l-enjeu-geostrategique-du-siecle-et-le-cheval-de-troie

Vous aimerez aussi :
Groenland – États-Unis – l’UE : le bal de l’hypocrisie
Groenland – États-Unis – l’UE : le bal de l’hypocrisie
L'Archipel des Dissidents
L'Archipel des Dissidents
" Il y a d'énormes pressions sur les vétos et les éleveurs pour cacher les effets secondaires ! "
" Il y a d'énormes pressions sur les vétos et les éleveurs pour cacher les effets secondaires ! "
Actualités santé
Actualités santé
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso