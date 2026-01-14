C’est ainsi que l’OTAN prend fin, non pas par un retrait, mais par une intervention au Groenland. « Trump va-t-il tuer l’OTAN? »

Uriel Araujo – Le 14 janvier 2026 – mondialisation.ca





Les menaces américaines contre le Groenland ont forcé l'Europe à repenser les fondamentaux même de l'OTAN. La politique étrangère de Trump allie un interventionnisme mondial à des ambitions néo-monroéistes plus près de chez lui. Il en résulte une Alliance atlantique confrontée à une érosion non pas de la part d'ennemis extérieurs, mais de son propre centre de pouvoir.

Le sénateur démocrate Chris Murphy a déclaré que « ce serait la fin de l’OTAN » si les États-Unis annexaient le Groenland, une remarque suscitée par la déclaration du président Donald Trump selon laquelle Washington « ferait quelque chose au Groenland, qu’ils le veuillent ou non ».

Un tel avertissement alarmiste est maintenant soudainement devenu une partie du débat grand public à travers l’Europe, alors que l’Allemagne promet un rôle plus important dans l’Arctique et que de hauts fonctionnaires en France, en Pologne et au Danemark discutent ouvertement de plans d’urgence contre une menace venant non pas de Moscou, mais de l’Alliance atlantique elle-même.

La fixation renouvelée de Trump sur le Groenland ne peut être rejetée comme un autre excès rhétorique. Jeremy Shapiro (directeur de recherche du Conseil européen des relations étrangères) a expliqué comment la pression américaine pourrait gagner le Groenland, en exploitant les vulnérabilités économiques, en manipulant les dispositions de sécurité et même en recourant à l’intimidation militaire pure et simple. Le scénario n’est plus purement théorique. Les médias tels que The Guardian, CNN, Al Jazeera, CNBC et le Financial Times ont tous fait état, ces derniers jours, de consultations d’urgence au sein de l’OTAN et de l’UE sur la façon de réagir si un membre de l’OTAN menaçait un autre d’une invasion.

