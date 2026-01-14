Les « cartels de la drogue » et le blanchiment d’argent sale

Prof Michel Chossudovsky mondialisation.ca, 13 janvier 2026

En décembre 2019, le président Donald Trump a proposé d’intervenir au Mexique, c’est-à-dire « de s’attaquer aux cartels de la drogue ». Le président mexicain AMLO a décliné cette « offre généreuse » de Trump.

Le président Trump a confirmé que son administration envisageait de classer les « cartels de la drogue » comme des « terroristes », à l’instar d’Al-Qaïda, à l’exception près qu’il s’agit de « terroristes catholiques ».

Ils seraient désormais désignés par Washington comme des « organisations terroristes étrangères ».

Dans le cadre des récents développements (janvier 2026) qui ont suivi l’attaque contre le Venezuela et l’enlèvement du président Nicolas Maduro, MAGA Donald Trump a annoncé son intention d’intervenir militairement au Mexique.

« Nous allons commencer dès maintenant à frapper les cartels sur le terrain.

Les cartels dirigent le Mexique », a déclaré Trump dans une interview accordée au journaliste Sean Hannity sur Fox News.

Trump qualifie l’invasion du Mexique d’entreprise humanitaire au nom du peuple mexicain. Il s’agit d’une « responsabilité de protéger » (R2P) contre les malfaiteurs [bad guys].

Les cartels de la drogue servent de prétexte et de justification à une intervention militaire au Mexique. L’invasion du Mexique est « en suspens ». Qui sera le prochain ? Trump convoite Cuba.

On estime que 300 milliards de dollars (par an) provenant du trafic de drogue (données de 2003) sont régulièrement blanchis.

« Le trafic et l’abus de drogues illicites, de la cocaïne aux produits pharmaceutiques, génèrent d’énormes profits, et la recherche ainsi que la saisie des fonds et des biens provenant du trafic de drogue sont essentielles aux efforts de lutte contre la drogue menés par les États-Unis.

La suite :

