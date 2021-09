« Hommage aux héros français du 15 septembre 2021 » et « Anatomie d’un effondrement sanitaire et sociétal »

Jean-Dominique Michel - Le 18 septembre 2021

Je repartage avec émotion le texte sobre et magnifique écrit par Ariane Bilheran (comme 8ème volet de ses « Chroniques du totalitarisme ») en hommage aux sacrifiés du 15 septembre. « Ce qui s’est passé en France ce 15 septembre 2021 est un scandale moral, éthique et déontologique qui place au rang de parias des catégories de citoyens » écrit-elle justement. Ses mots, précis, font pendant à la cohorte des inconscients qui se gaussent bruyamment de ce que certains parlent de dérive totalitaire.

Il est vrai qu’Ariane, contrairement aux abrutis qui, la panse pleine, se réjouissent d’avoir récupéré leurs droits ( et tant pis pour les autres, z’avaient qu’à se faire ‘acciner, s’pas ?! ) sait de quoi elle parle. Ses Chroniques , publiées par L’Antipresse et accessibles sur son propre site, constituent la pensée experte (l’auteure est docteure en psychopathologie) la plus compétente que je connaisse sur ce que nous vivons.

Elle dédie cet épisode à la « mémoire de mon arrière-grand-père Jacques-André Girolami, officier de l’Etat-Major français, chevalier de la Légion d’Honneur (1924), qui renonça à son titre de Général, en refusant de servir le gouvernement de Pétain. »