Pour la liberté et contre le passe sanitaire et les obligations vaccinales cachées

Dre Nicole Delépine Mondialisation.ca, 31 août 2021

Ils sont venus, ils sont tous là, au moins tous ceux qui le pouvaient et de plus en plus nombreux de semaine en semaine, passant d’une centaine de villes en juillet à près de 300 le 28 août. Évidemment à 1000 par manif, cela fait encore plus que le chiffre officiel donné la veille (pour dégoûter de se déplacer ?). Nouvelle stratégie des communicants de E. Macron qui n’arrêtent pas d’inventer comment truquer…

Bref, vous regarderez vous-même des centaines de photos ou/et vidéos de la belle mobilisation du 28 août, où tous les Français n’étaient pas encore rentrés de vacances et pour beaucoup n’avaient pas encore réalisé l’ampleur des soucis et parfois des drames que la politique gouvernementale suscite.

De l’augmentation des prix (chauffage, alimentation, etc.) à la suppression des indemnités chômage pour d’autres), aux menaces de licenciement ou de suppression de salaire, à la pression des employeurs soumis aux injonctions gouvernementales minorant les conséquences prud’homales, les recours, etc. Les parents n’en pourront très vite plus non plus et rejoindront les rangs des partisans de la Liberté, harcelés par leurs enfants voulant s’inscrire à la danse ou au foot où les organisateurs soumis eux aussi insisteront pour les faire vacciner.