Une nouvelle étude sur 145 pays montre que les vaccins COVID aggravent la situation (cas et décès)

Par Steve Kirsch – Le 9 janvier 2022



J'étais passé à côté de cette étude (pdf ci-dessus). Les grands médias aussi, pour une raison quelconque. Mais cette étude est une autre analyse indépendante difficile à réfuter : nous avons été trompés par les CDC, la FDA et les NIH.



La prochaine fois que vous verrez le responsable de la santé de votre comté, le président Biden ou Boris Johnson, pourquoi ne pas leur demander s'ils peuvent trouver une erreur dans cette étude de Kyle A. Beattie intitulée : Analyse bayésienne de l'impact causal mondial de l'administration de vaccins sur les décès et les cas associés au COVID-19 : Une analyse BigData de 145 pays.



L'étude révèle que les vaccins COVID provoquent plus de cas de COVID par million (+38 % aux États-Unis) et plus de décès par million associés au COVID (+31 % aux États-Unis).



Le résumé dit :



L'impact causal statistiquement significatif et très majoritairement positif après le déploiement du vaccin sur les variables dépendantes que sont le total des décès et le total des cas par million devrait être très inquiétant pour les décideurs. Ils indiquent une augmentation marquée des cas et des décès liés au COVID-19, directement due au déploiement d'un vaccin qui a été initialement vendu au public comme la "clé pour regagner nos libertés". L'effet des vaccins sur le nombre total de cas par million et sa faible association positive avec le nombre total de vaccinations par centaine signifient un impact limité des vaccins sur la réduction des cas associés au COVID-19.



Ces résultats devraient encourager les décideurs locaux à prendre des décisions politiques fondées sur des données, et non sur des récits, et sur les conditions locales, et non sur des obligations mondiales ou nationales. Ces résultats devraient également encourager les décideurs politiques à commencer à chercher d'autres moyens de sortir de la pandémie que les campagnes de vaccination de masse.



En d'autres termes, on nous a menti



Les vaccins ne font qu'aggraver la situation, ils ne l'améliorent pas. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à nous sortir du trou. Les vaccins obligatoires aggravent la situation.



Ce n'est pas la première étude qui arrive à ces conclusions. Ces études, toutes réalisées de manière indépendante, ont abouti à la même conclusion : plus on vaccine, plus la situation empire.

1. L'article de Lyons-Weiler

2. L'étude de Harvard

3. L'étude allemande

4. L'étude danoise (qui montre que le Dr James avait raison ; vous devez effectuer un rappel tous les 30 jours pour maintenir la protection).

5. Les données du gouvernement allemand (ceci provient de The Expose)

6. 80 % des personnes décédées du COVID au Royaume-Uni sont vaccinées.

7. Lancet : 89% des nouveaux cas de COVID au Royaume-Uni sont des personnes entièrement vaccinées.



La réponse des autorités sanitaires à cette nouvelle étude est prévisible.



Je pense avoir compris le schéma et je peux maintenant prédire en toute confiance comment les autorités sanitaires du monde entier vont réagir à ce résultat stupéfiant : elles vont l'ignorer. Au lieu de cela, elles vont rendre obligatoire la vaccination de tous les enfants de tous âges dès que possible. Ai-je raison ?



J'écris sur la sécurité et l'efficacité des vaccins COVID, la corruption, la censure, les obligations, le port du masque et les traitements précoces. L'Amérique est trompée par des autorités autrefois dignes de confiance.