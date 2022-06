Le ministère de la Défense américain ignore l’augmentation de 4133% des décès chez les militaires en 2021

Laurent Aventin 21 juin 2022 – Le courrier des stratèges

C’est la constatation faite par la biostatisticienne Jessica Rose pour les décès enregistrés en 2021 par rapport à l’année 2020. Les chiffres sur l’augmentation anormale et inhabituelle de la morbi-mortalité chez les militaires américains avaient déjà été dénoncés au début de l’année 2022 et démentis par le secrétaire d’Etat américain à la Défense alors que le système de surveillance sanitaire de l’armée américaine est probablement le meilleur au monde. Les données du VAERS laissent apparaître des chiffres beaucoup plus inquiétants que ceux initialement annoncés par les lanceurs d’alerte.

Le 1 er février 2022, nous avions indiqué l’alerte lancée par 3 médecins de l’armée américaine et des avocats – dont Thomas Renz – entendus au cours d’une audience du sénateur Ron Johnson . Les données médicales, issues du ministère de la Défense américain et présentées par les trois médecins, brossaient un tableau choquant de l’augmentation de la morbi-mortalité après les injections contre Covid. L’armée américaine vaccinée à plus de 96% affiche des effets indésirables sans précédents : + 1135% de cas pathologiques en 2021 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes : flambée de fausses couches, augmentation fulgurante du nombre de cancers, le détail des données est transmis dans l’article du 1er février 2022 .