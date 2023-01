Six stratégies de « non-conformité » pour protéger les enfants et les adolescents en 2023

Depuis 2020, les parents doivent faire face à des efforts de plus en plus effrontés de la part des gouvernements, des écoles, des fondations, de Big Tech, de Big Pharma et d'autres pour détourner, blesser ou détruire l'esprit et le corps des enfants. Voici quelques stratégies à l'intention des parents pour aider les enfants à résister à la pression de la conformité.

Par Children's Health Defense Mondialisation.ca, 07 janvier 2023

Depuis 2020, les parents doivent faire face à des efforts de plus en plus effrontés de la part des gouvernements , des écoles , des fondations , de Big Tech , de Big Pharma et d’autres pour détourner, blesser ou détruire l’esprit et le corps des enfants.

Loin d’être des réponses fragmentaires ou simplement opportunistes à une « pandémie » commode, ces agressions contre les enfants – et les adultes aussi – sont le reflet d’un programme de contrôle à long terme bien financé visant à la mise en œuvre des identités numériques , le scoring social et « la surveillance et le suivi complets de chaque être humain grâce aux mécanismes déjà en place ».

Lors du rassemblement « Defeat the Mandates » en janvier 2022, le président de la Children’s Health Defense et avocat en chef des litiges, Robert F. Kennedy Jr, a affirmé que « personne dans l’histoire de la planète n’a jamais réussi à se conformer pour échapper à un contrôle totalitaire » et a rappelé au public que « chaque fois que vous vous conformez, vous vous affaiblissez ».

M. Kennedy a également averti, « ils viennent pour nos enfants ».