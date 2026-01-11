Je trouve horrible ce qui arrive à l'Europe. Je pense que cela met en péril l'Europe telle que nous la connaissons. L'Union européenne est l'incarnation même de la liberté.

Toute critique concernant les libertés ici devrait viser ailleurs. L'Europe pourrait être complètement différente. Et je pense que les Européens devraient agir.

Je ne vois pas l'intérêt pour les Américains de vouloir sauver la démocratie en Europe. Si elle avait besoin d'être sauvée, nous nous en chargerions nous-mêmes. L'Union européenne semble s'éloigner de plus en plus de son grand frère d'outre-Atlantique, les réseaux sociaux et la censure étant les derniers points de désaccord.

Bruxelles a provoqué la colère de Washington en infligeant à l'ancienne plateforme d'Elon Musk une amende de 140 millions de dollars pour manquement présumé aux obligations de transparence. Mais le magnat de la technologie a accusé l'UE de censure pure et simple, une allégation soutenue par des responsables américains et même par le président lui-même. Le mépris de Trump pour la politique européenne est une chose que son équipe a très clairement affichée dès son arrivée au pouvoir, ne mâchant pas ses mots dans ses critiques.

Bien que l'administration Trump soit très préoccupée par la sécurité européenne et croie en la possibilité d'un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, la menace qui m'inquiète le plus pour l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Peu de choses ont changé depuis février.

Au contraire, le fossé s'est creusé. Tandis que certains responsables politiques européens affirment être traités comme des adversaires économiques et des freins stratégiques, le président du Conseil européen avertit désormais que l'Union doit être prête à prendre la tête de l'OTAN aux dépens des États-Unis d'ici 2027. Les Européens doivent remplacer les États-Unis à la tête de l'OTAN.

C'est clair. C'est ce que nous devons faire. Mais si nous voulons être forts sur la scène internationale, nous devons être forts intérieurement.

L'administration Trump a dévoilé sa stratégie de sécurité nationale de 33 pages. Dans ce document, elle critique une fois de plus les politiques de l'UE, avertissant que les membres de l'OTAN risquent d'être minoritaires et suggérant une résistance par le soutien aux partis nationalistes européens. Parmi les grands défis auxquels l'Europe est confrontée figurent les activités de l'Union européenne et d'autres instances transnationales qui portent atteinte aux libertés politiques et à la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et engendrent des conflits, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique, l'effondrement du taux de natalité et la perte d'identités nationales et de confiance en soi.

Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable d'ici 20 ans, voire moins. Le document indique également un changement d'orientation de la politique étrangère américaine. Washington se tourne vers la région indo-pacifique et l'hémisphère occidental, déclarant que l'UE devrait assumer la responsabilité principale de sa propre défense, y compris face à la Russie.

Notre politique générale pour l'Europe devrait donner la priorité au rétablissement de la stabilité en Europe et de la stabilité stratégique avec la Russie, en mettant fin à la perception et en empêchant la réalité d'une OTAN en expansion perpétuelle. Voilà ce que Vladimir Poutine répète depuis des décennies. Si l'Occident l'avait écouté, la guerre aurait pu être évitée.

Il semble que Trump ait bien compris le message. On ne peut pas en dire autant de l'Europe, qui continue de pousser Zelensky à combattre plutôt qu'à négocier avec Moscou. Une stratégie étrange, quand on sait qu'elle craint que les États-Unis ne l'abandonnent, elle et l'Ukraine, à leur sort.

C'est ce qui ressort de notes divulguées d'une conférence téléphonique entre de hauts responsables européens, dont la chancelière allemande, le président français et Zelensky. Il est possible que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur un territoire sans garanties de sécurité claires. Ils jouent avec nous tous.

Nous ne devons pas laisser l'Ukraine et Zelensky seuls face à ces individus. La nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine indique que les responsables européens nourrissent des attentes irréalistes quant à la guerre en Ukraine et manquent de confiance en eux. Cela est particulièrement flagrant dans leurs relations avec Moscou.

On ignore jusqu'où ils iront dans leurs efforts pour regagner confiance en eux, surtout maintenant que le pouvoir en place a d'autres priorités. Ils ne font pas du bon travail. L'Europe, à bien des égards, ne fait pas du bon travail.

Ils ne font pas du bon travail. Ils parlent beaucoup et n'agissent pas. Prenons l'exemple de l'Ukraine.

Ils parlent, mais n'agissent pas. L'Europe n'a pas l'habitude d'être ainsi publiquement humiliée. Mais c'est une nouvelle réalité à laquelle elle devra s'habituer tant que Donald Trump sera au pouvoir.

Car s'il y a une chose que nous avons apprise au cours de la dernière décennie, c'est que lorsqu'il s'agit de négocier la paix, l'Europe est tout sauf utile. Et cela pourrait bien causer sa perte.