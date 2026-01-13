Injections d'ARNm : SV40, concentration deux fois supérieure dans la formule pédiatrique.

Composition de la protéine Spike et injections d'ARNm.

Peu après, un document Rockefeller de 2010 a exposé un programme mondial de contrôle totalitaire, digne d'un conte pour enfants. Un plan directeur où l'on perd ses droits au nom d'une sécurité accrue, grâce à une feuille de route gouvernementale prévoyant un contrôle totalitaire entre 2020 et 2022.

Après que le monde a été sauvé grâce à la propagande, au confinement et à la vaccination de masse, en 2023, Kevin McKernan, que nous avons le plaisir d'accueillir ce week-end, a découvert quatre séquences génétiques d'ADN du SV40 dans le plasmide utilisé pour la production d'ARNm, au sein du vaccin anti-COVID le plus répandu au monde. Ces séquences d'ADN du SV40 ont permis au plasmide d'E. coli de produire davantage d'ARN Spike pour les fabricants de vaccins. Tout, à l'exception du code de cet ARNm, était censé être retiré du vaccin administré au public, mais cela n'a pas été le cas.

Il y a deux mois, des tests complémentaires menés par McKernan sur les vaccins Pfizer mis à jour ont révélé que le SV40 était toujours présent, mais, chose étonnante, à une concentration deux fois supérieure dans la formule pédiatrique. McKernan a fourni de nombreuses références démontrant que le promoteur et l'amplificateur du SV40, de simples fragments du code viral complet, peuvent à eux seuls induire une modulation significative de l'ADN, influençant notamment la protéine p53. Cette protéine programme l'organisme pour qu'il recherche et élimine continuellement les cellules mutantes. Il est essentiel que cette protéine fonctionne de manière optimale, mais la sous-unité S2 de la protéine Spike interagit avec p53, perturbant ainsi la stabilité génomique et la surveillance normale du cancer.