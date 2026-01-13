Le monde ne craint plus le changement climatique

L’institut de sondage Ipsos mène depuis plus de dix ans, auprès de quelque 20 000 adultes dans une trentaine de pays, des études mensuelles intitulées « Ce qui inquiète le monde », où il est question des grands enjeux internationaux. La dernière étude (décembre 2025) est riche d’enseignements. Le premier : c’est en Europe que les préoccupations des populations ont le plus changé par rapport aux années précédentes. Le nombre de personnes mentionnant la criminalité et la violence a fortement augmenté. Depuis décembre 2024, le niveau d’inquiétude a progressé de 11 points de pourcentage aux Pays-Bas, de 6 points en Allemagne et en Italie, de 5 points en France. Au Royaume-Uni, les craintes au sujet de l’immigration ont fait un bond de 10 points (alors que celles qui concernent le système de santé ont diminué de 7 points). Au total, 32 % des personnes interrogées estiment que la criminalité et la violence sont un souci majeur, il arrive même en tête dans cette trentaine de pays. Viennent ensuite les soins de santé pour environ 23%, et le contrôle de l’immigration pour 18%, à égalité avec les impôts.

Ce sont les paroles de 16 scientifiques membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC/IPCC), désabusés par la corruption de la science au sein de l’organisation.

Dr Robert Balling : Le GIEC note que « Aucune accélération significative du taux d’élévation du niveau de la mer n’a été détectée au cours du XXe siècle. » Cela n’apparaît pas dans le Résumé pour les décideurs du GIEC.

Dr Lucka Bogataj : « L’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’air ne provoque pas de hausse des températures mondiales… la température a changé en premier et, environ 700 ans plus tard, une modification de la teneur en dioxyde de carbone dans l’air a suivi. »

Dr John Christy : « Peu connu du public, la plupart des scientifiques impliqués dans le GIEC ne sont pas d’accord sur le fait que le réchauffement climatique est en cours. Ses conclusions ont été systématiquement déformées et/ou politisées avec chaque rapport successif. »

Dr Rosa Compagnucci : « Les humains n’ont contribué que de quelques dixièmes de degré au réchauffement de la Terre. L’activité solaire est un moteur clé du climat. »

Dr Richard Courtney : « Les preuves empiriques indiquent fortement que l’hypothèse du réchauffement climatique anthropique est erronée. »

Dr Judith Curry : « Je ne vais pas simplement débiter des slogans et endosser le GIEC parce que je n’ai pas confiance dans le processus. »

Dr Robert Davis : « Les températures mondiales n’ont pas évolué comme les modèles climatiques de pointe le prédisaient. Pas une seule mention des observations de température par satellite n’apparaît dans le Résumé pour les décideurs du GIEC. »

Dr Willem de Lange : « En 1996, le GIEC m’a listé parmi environ 3000 “scientifiques” qui étaient d’accord sur le fait qu’il y avait une influence humaine discernable sur le climat. Ce n’était pas le cas. Il n’y a aucune preuve pour soutenir l’hypothèse selon laquelle un changement climatique catastrophique incontrôlable serait dû aux activités humaines. »

Dr Chris de Freitas : « Les décideurs gouvernementaux devraient avoir entendu maintenant que la base de la revendication de longue date selon laquelle le dioxyde de carbone est un moteur majeur du climat mondial est

remise en question ; ainsi que la nécessité présumée jusqu’ici de mesures coûteuses pour restreindre les émissions de dioxyde de carbone. S’ils ne l’ont pas entendu, c’est à cause du vacarme de l’hystérie du réchauffement climatique qui repose sur le sophisme logique de “l’argument d’ignorance” et sur les prédictions des modèles informatiques. »

Dr Oliver Frauenfeld : « Beaucoup plus de progrès sont nécessaires concernant notre compréhension actuelle du climat et nos capacités à le modéliser. »

Dr Peter Dietze : « En utilisant un modèle de diffusion eddy défectueux, le GIEC a largement sous-estimé l’absorption future de dioxyde de carbone par les océans. »

Dr John Everett : « Il est temps d’un retour à la réalité. Les océans et les zones côtières ont été bien plus chauds et plus froids que ce qui est projeté dans les scénarios actuels de changement climatique. J’ai examiné le GIEC et la littérature scientifique plus récente et je crois qu’il n’y a pas de problème avec une acidification accrue, même jusqu’aux niveaux improbables des scénarios du GIEC les plus utilisés. »

Dr Eigil Friis-Christensen : « Le GIEC a refusé de considérer l’effet du Soleil sur le climat de la Terre comme un sujet digne d’investigation. Le GIEC a conçu sa mission uniquement comme l’étude des causes potentielles humaines du changement climatique. »

Dr Lee Gerhard : « Je n’ai jamais pleinement accepté ni nié le concept de réchauffement climatique anthropique jusqu’à ce que le tumulte commence après les affirmations extravagantes de James Hansen de la NASA à la fin des années 1980. Je suis allé dans la littérature [scientifique] pour étudier la base de cette affirmation, en commençant par les principes de base. Mes études m’ont alors conduit à croire que ces affirmations étaient fausses. »

Dr Indur Goklany : « Le changement climatique n’est probablement pas le problème environnemental le plus important du XXIe siècle dans le monde. Il n’y a aucun signal dans les données de mortalité indiquant des augmentations des fréquences globales ou des sévérités des événements météorologiques extrêmes, malgré de fortes augmentations de la population à risque. »

Dr Vincent Gray : « La déclaration du [GIEC] sur le changement climatique est une litanie orchestrée de mensonges. »