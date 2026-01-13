Le commerce toxique de l'agro-industrie israélienne

GRAIN | 16 Déc 2025





« Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limites. Ils ont accès à l'eau et à la terre » explique Khalil Alamour, paysan de la région de Naqab, en entretien avec Luke Carneal. Il se réfère à la dépossession systématique pratiquée par Israël à l'encontre des communautés de bédouins, chaque jour un peu plus acculées dans cette zone désertique limitrophe de Gaza. Alors que de l'autre côté de la frontière la population palestinienne endure le génocide et la famine, l'agro-industrie israélienne prospère. Ses monocultures industrielles, qui exigent beaucoup d'eau, ont déplacé les cultures bédouines adaptées au fil des siècles au climat aride de la région. Aujourd'hui, même l'agave israélien produit dans le cadre d'un projet de deux millions de dollars US doit être irrigué.





À des milliers de kilomètres de là, la plateforme d'agriculture « intelligente » de l'entreprise israélienne Netafim propose des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour augmenter les rendements des plantations industrielles d'agaves qui, au Mexique, sont synonymes de dévastation des campagnes. La collaboration de Netafim avec les entreprises israéliennes de technologies militaires a été démontrée depuis des années, tout comme son rôle fondamental dans le développement des implantations illégales dans les Territoires Occupés. Cette année, Netafim figure également parmi les entreprises signalées par Francesca Albanese, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, en raison de son lien avec l'économie de génocide.





L'organisation paysanne UAWC, membre de la Via Campesina, dénonce depuis longtemps le fait que l'attaque aux systèmes alimentaires palestiniens poursuit un objectif très clair : le nettoyage ethnique et le remplacement de la population palestinienne. Tout comme ils arrachent violemment des oliviers centenaires des territoires palestiniens, l'armée et les habitants des colonies illégales s'emploient à des stratégies visant à déraciner le peuple palestinien de sa terre. Et l'agrobusiness israélien est l'un des piliers de ce processus.





https://grain.org/fr/article/7344-le-commerce-toxique-de-l-agro-industrie-israelienne