Mercosur : l’Europe sort le tapis rouge pour l’agrobusiness brésilien

France-Soir Publié le 13 janvier 2026 - 14:10





Attendu ou craint depuis un quart de siècle, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur devrait être scellé le 17 janvier. Une nouvelle ère commerciale, qui va largement profiter à l’agronégoce brésilien, déjà tout-puissant, au prix d’un lourd tribut environnemental et social.

Premier exportateur mondial de soja, de bœuf et de jus d’orange, le Brésil voit ses filières stars accéder plus largement au marché européen grâce à des droits de douane abaissés ou supprimés. Une perspective saluée par le président Lula da Silva comme « un jour historique pour le multilatéralisme ». Selon l’Institut Insper de São Paulo, les exportations agricoles vers l’UE pourraient progresser de 2 à 7 %. Un bond qui risque d’accélérer des dynamiques déjà destructrices. D’après le réseau Mapbiomas, l’agriculture industrielle a été responsable de près de 97 % de la déforestation brésilienne entre 2019 et 2024. « La signature de cet accord provoque une demande en direction d’activités historiquement liées à la déforestation », alerte Priscilla Papagiannis, du Réseau brésilien pour l’intégration des peuples (Rebrip). Comme le rappelle Reporterre, un rapport remis au gouvernement français en 2020 estimait déjà que l’augmentation de la production bovine pourrait entraîner la disparition de 700 000 hectares de forêts en six ans, pour 471 millions de tonnes de CO₂ émises. Des projections prudentes, qui ne prennent pas en compte l’alimentation animale ni l’explosion des flux de transport.

La suite :





