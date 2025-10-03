Censure : Google passe aux aveux (ft Xavier Azalbert)

Google avoue avoir censuré, Xavier Azalbert sonne la mobilisation pour France-Soir

France-Soir Publié le 03 octobre 2025 - 12:38

Chers lecteurs et lectrices de France-Soir, chers donateurs

En ce 3 octobre, Xavier Azalbert, prend la parole et s’adresse à vous. Il revient sur un mois de septembre marqué par les aveux de Google aux États-Unis : la plateforme a reconnu avoir censuré des voix politiques et médicales… sous pression du gouvernement Biden . Les mêmes que nous avions interviewées dès 2020, quand elles étaient qualifiées de “complotistes” ou “marginales”. Robert Malone, Robert Kennedy Jr. et bien d’autres… des personnalités aujourd’hui au sommet du pouvoir américain.

France-Soir fait partie de ces médias ciblés depuis 2020 , pour avoir proposé une autre grille de lecture de l’actualité. Et notamment être soi-disant « dangereux pour la santé ». Résultat :

55 000 articles déréférencés sur Google News,

La fermeture de notre chaîne YouTube,

La perte de l’agrément fiscal ouvrant droit à la défiscalisation des dons,

Des pertes économiques et des licenciements en 2024.

Tout a été fait pour nous invisibiliser et tenter de nous faire disparaître. Et pourtant… l’histoire montre que nous avions raison d’informer.



