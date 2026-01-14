Etats-Unis et Israël en guerre contre l'Iran

LES BASES AMÉRICAINES SE FERMENT DISCRÈTEMENT





Selon certaines informations, le personnel américain a reçu l'ordre de quitter la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar — le plus grand centre militaire américain du Moyen-Orient — d'ici ce soir.





Cette base abrite environ 10 000 soldats américains. Il s'agit de la même base que l'Iran a ciblée après les précédentes frappes américaines contre son infrastructure nucléaire. Aucune déclaration de l'ambassade. Pas de démenti. Aucune garantie.





C'est généralement ainsi que se déroule cette phase. Avant chaque escalade majeure, le schéma est le même : Des retraits discrets → des actifs protégés bougent → puis le monde découvre pourquoi. L'Iran a déjà averti les États du Golfe que les bases américaines seraient des cibles si Téhéran était touchée.





Rien ne s'est encore produit. Mais l'échiquier est en train d'être réinitialisé. Lorsque les centres militaires commencent à se vider, cela signifie que ceux qui en savent le plus se préparent à ce qui pourrait arriver ensuite.

