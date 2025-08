URGENT : Dites NON à l'augmentation scandaleuse des seuils d'exposition aux ondes électromagnétiques !

L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a lancé une consultation publique visant à modifier le seuil des "points atypiques" de 6 V/m à 9 V/m en zone urbaine . Cette consultation se terminera le 12 septembre 2025 et ce changement est carrément scandaleux ! Nous devons nous mobiliser.

Un pas en arrière pour notre santé

En 2015, la "loi Abeille" a été mise en place pour encadrer l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, notamment autour des antennes relais. Elle a introduit la notion de "point atypique", désignant un lieu où l'exposition dépasse la moyenne nationale habituelle. En 2017, l'ANFR a fixé ce seuil "atypique" à 6 V/m, qui correspondait à 99% des valeurs mesurées à l'époque par les organismes agréés et l'ANFR elle-même.

Les raisons de notre opposition sont multiples et alarmantes :

Un seuil arbitraire et non sanitaire : Les valeurs de 6 V/m ou 9 V/m ne sont pas des valeurs sanitaires mais des valeurs arbitraires ou de protection. La valeur sanitaire fixée par l'ICNIRP (Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants) est de 61 V/m pour les fréquences supérieures à 2 GHz (comme la 5G à 3,5 GHz). Cela offre une marge de manœuvre très, très très élevée aux opérateurs. Cependant, certains rapports scientifiques estiment qu'il ne faudrait pas dépasser 0,6 V/m, voire moins, ce qui rend les seuils actuels (et encore plus les futurs) excessivement élevés.

Des mesures trompeuses



Le protocole de l'ANFR préconise des mesures moyennées sur une période précise (6 minutes), ce qui signifie que tous les pics de mesures, notamment ceux créés par les techniques modernes de modulation (4G et 5G), sont "absorbés" dans la moyenne. Ces pics peuvent pourtant largement dépasser les 20 V/m. Ainsi, même 6 V/m RMS (Root Mean Square) est déjà considéré comme un niveau beaucoup trop élevé.

Risques avérés pour le vivant



Les champs électromagnétiques artificiels ne sont pas sans conséquence sur le vivant. Leurs niveaux ont explosé en zone urbaine au cours des 30 dernières années avec le déploiement de la 5G et des objets connectés. Contrairement à ce que certains opérateurs et scientifiques voudraient nous faire croire, de nombreuses publications scientifiques internationales démontrent depuis les années 1970 l'existence de risques thermiques et athermiques (avec des répercussions biologiques).

Des modifications possibles de puissance qu'en dessous de 9 V/m



Dans l'état actuel des choses, lorsque vous demandez une mesure gratuite auprès de l'ANFR, celle-ci peut contacter l'opérateur pour une éventuelle modification de puissance de l'antenne lorsque la mesure est égale ou supérieure à 6V/m . Si ce seuil de 9V/m est validé, les citoyens seront encore plus exposés aux champs électromagnétiques élevés.

Les porteurs d'implants



Les porteurs d'implants de type DMIA ( pacemaker, défibrillateurs actif, etc.) seront encore plus exposés à un risque qu'ils ne pourront pas maitriser.

Certains dispositifs équipés de sondes sont très sensibles à certaines fréquences et champs électromagnétiques.

L'ANFR "prend le problème à l'envers"

Au lieu de demander aux opérateurs de limiter la puissance de leurs antennes, l'ANFR a décidé de modifier le seuil de sécurité, ce qui est plus simple pour donner satisfaction aux opérateurs et aux industriels. On peut penser que l'ANFR est sous la pression des opérateurs. C'est une régression inacceptable du principe de précaution.

Manque de transparence et urgence suspecte

Il est intéressant de noter que cette consultation est mise en place en période de vacances…

Notre environnement a changé drastiquement en moins de 30 ans avec les champs électromagnétiques artificiels et il est illusoire de penser que cela n'aura pas d'impact. La prochaine étape sera-t-elle 12 V/m, pour atteindre un jour les 61 V/m, pendant que l'ICNIRP (non sans conflits d'intérêts) repoussera encore ses propres seuils ?

Exigeons la protection de notre santé et de celle de nos enfants !

Dites NON à ce changement de seuil de sécurité pour notre santé, celle de nos enfants et celle des personnes fragiles !

Laissons nous une marge par principe de précaution !

Agissez maintenant

Exprimez votre opposition directement sur le site de l'ANFR en participant à la consultation publique : https://www.anfr.fr/liste-actualites/actualite/exposition-aux-champs-electromagnetiques-lanfr-lance-une-consultation-publique-sur-levolution-du-seuil-des-points-atypiques

Alter Ondes 35 est une association rennaise qui communique sur les risques potentiels des champs électromagnétiques dans l’habitat et en espace urbain et rural. Email : alterondes35@protonmail.com